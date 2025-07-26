Eskişehir\'de Ticaret Denetimlerinde 224 Bin TL Ceza

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan temmuz ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde, toplam 224 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.

Temmuz ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 47 firmada bin 360 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 19 firmada 95 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 224 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR