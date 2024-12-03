Eskişehir'de Fiat Tofaş marka otomobil yolun ortasındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazada, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 12.00 sularında Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 AD 690 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil yolun ortasındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı. Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Tofaş'la Kaza - Son Dakika
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