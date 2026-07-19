Eskişehir'de Trafik Denetimi İki Araca Ceza Kesti - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi İki Araca Ceza Kesti

19.07.2026 09:10
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Eskişehir'de yapılan denetimlerde, iki araca toplam 3.946 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde, Fiat Tofaş marka bir otomobilin ön camına yapıştırılan yazıdan dolayı 2 bin 700 TL, gece saatlerinde farları kapalı şekilde ilerleyen bir başka araca bin 246 TL idari işlem yapılırken,

Olay, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan, 112 Acil Çağrı merkezine araç kaynaklı gürültü kirliliği ihbarı yapıldı. Bu durum üzerine ekipler, sokağın girişinde trafik denetimleri gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda denetime takılan 26 ANR 653 plakalı Tofaş marka bir aracın sürücüsüne, otomobilin ön camına yapıştırdığı, "Emir Özsar" yazısından dolayı 2 bin 700 lira ceza yedi.

Öte yandan, gece saatlerinde farları kapalı bir şekikilde ilerleyen 16 BMV 57 plakalı otomobil polis ekipplerince durduruldu. Ekiplerce incelemesi yapılan araca bin 246 lira cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi İki Araca Ceza Kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimi İki Araca Ceza Kesti - Son Dakika
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