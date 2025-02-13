Eskişehir\'de Trafik İhlaline 102 Cezai İşlem

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Eskişehir'de polis ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden 102 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği yetkilileri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 8-11 Şubat 2025 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda art arda birden fazla şerit değiştiren, emniyet kemeri/kask kullanmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ve trafikte çeşitli kural ihlali yapan 102 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR