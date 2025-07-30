Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sularında Şirintepe mahallesi Asilzade sokakta gerçekleşti. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 26 ZE 493 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kaldırıma sürtünen lastiği patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak duvara çarptı. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR