Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
21.02.2026 21:01
Eskişehir'de bir otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi hafif yaralandı. İnceleme sürüyor.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. idaresindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kendiyle aynı yönde ilerleyen M.C. idaresindeki 26 T 0408 ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta kullanılmaz hale geldi. Ticari taksi de yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli kadın ve 2 aracın sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

