Eskişehir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Koza Caddesi'ne dönüş yapan E.S. idaresindeki 06 AS 2287 plakalı hafif ticari araçla T.G. idaresindeki 71 AAD 635 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta da yolcu olarak bulunan H.S., A.A.S., V.G., D.G. ve S.G. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR