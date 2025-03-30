Eskişehir\'de Trafik Kazası Tartışmaya Neden Oldu

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından tartışma içerisine giren sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, saat 23.30 sıralarında İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Kapısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden gelen C.K. isimli kadın sürücünün idaresindeki 16 BIT 827 plakalı otomobil ile İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde seyir halinde olan T.Ö. idaresindeki 07 ECR 76 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 07 ECR 76 plakalı otomobil kaldırımları aşarak yolun kenarına çıkarken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar ifade vermeleri için karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR