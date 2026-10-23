Eskişehir'de trafik zabıta ekipleri minibüslerde güzergah ve kapasite denetimi yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik zabıta ekipleri minibüslerde güzergah ve kapasite denetimi yaptı

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Eskişehir\'de trafik zabıta ekipleri minibüslerde güzergah ve kapasite denetimi yaptı
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Eskişehir'de trafik zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası iş birliğiyle minibüslere denetim yaptı. Denetimde güzergah, kapasite, sefer saati ve ruhsatlar kontrol edildi; güvenli ulaşım için denetimlerin süreceği ve bildirimlerin 153'e iletilebileceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Şoförler Odası iş birliğiyle kent genelinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli ulaşım hizmeti almasını amaçlayan denetimlerde, toplu taşıma araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüslerin güzergahlarına uygun hareket edip etmediği, yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı, sefer saatleri ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Kurallara uygun ve güvenli ulaşım hizmetinin sağlanmasını hedefleyen çalışmalarla hem yolcu güvenliğinin korunması hem de kent içi ulaşım düzeninin güçlendirilmesi amaçlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir ulaşım deneyimi yaşayabilmesi için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen bildirimleri de dikkate alıyor. Minibüslerle ilgili talep, öneri ve şikayetlerini iletmek isteyen vatandaşlar, 153 İç Çağrı Merkezi aracılığıyla yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: İHA
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