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Eskişehir'de tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Eskişehir'de bir tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir\'de tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
27.01.2024 - 10:43,
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Eskişehir'de bir tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde hizmet veren bir tütüncüye operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramalarda, 17 bin 000 dal sarılmış sigara, 8 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. İşletme sahibi şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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