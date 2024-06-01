Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Araç Çarptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Araç Çarptıktan Sonra Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Araç Çarptıktan Sonra Yakalandı

Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan İran uyruklu Mılad S., polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. 3 araca çarptıktan sonra yakalanan şüphelinin aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

01.06.2024 15:30
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Eskişehir'e uyuşturucu soktuğu şüphesiyle takibe alınan ve polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan İran uyruklu Mılad S. isimli şüpheli, toplam 3 araca çarptıktan sonra yakalandı. Aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kente, Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği şüphesiyle takibe alınan, İran uyruklu Mılad S. (33) yönetimindeki 06 MD 1258 plakalı otomobil Bursa-Eskişehir Karayolu 1. kilometresinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ikazına uymayan, Mılad S. trafiğin akışının tersine doğru kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken 2 ayrı sivil polis aracına ve Batuhan G. isimli vatandaşın kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan, otomobildeki Mılad S. yakalandı. Hafif yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mılad S.'nin aracında yapılan aramalarda bin 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Araç Çarptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Araç Çarptıktan Sonra Yakalandı - Son Dakika
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