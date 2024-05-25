Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurma suçlarından aranan şüphelilere işlem uygulandı. Yakalanan şüphelilerden biri uyuşturucu ticareti yapma suçunu gerçekleştirmiş, diğer şüpheli ise dolandırıcılık suçundan aranıyordu ve 12 yıl hapis cezası bulunuyordu. Ayrıca, ele geçirilen deliller arasında uyuşturucu madde, hassas terazi ve payp aparatları da bulunuyordu. Uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılan 3 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

25.05.2024 13:49
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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurma suçlarından yakalanan şüphelilere işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24.05.2024 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerden; 1 şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen şahısın 12 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi ve şüpheliden 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.1 şüpheliden ise; 2,5 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 2 payp aparatı ele geçirildi.

3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan gerekli işlemler yapıldı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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