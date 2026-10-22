Eskişehir'de yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücü ambulans şoförüne hastaneyi sordu - Son Dakika
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Eskişehir'de yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücü ambulans şoförüne hastaneyi sordu

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Eskişehir Odunpazarı'nda yaşlı kadına otomobil çarptı. Kafa ve göğüs travması geçiren kadın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken panik yaşayan sürücü, ambulans şoförüne 'Teyze hangi hastaneye gidiyor?' diye sorup polislerden sonra geleceğini söyledi.

Eskişehir'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Ambulans şoförüne "Teyze hangi hastaneye gidiyor? Ben de polislerden sonra geleyim" diyen sürücünün yaşadığı paniğe rağmen gösterdiği duyarlılık dikkat çekti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AIZ 712 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputuna başını çarpıp yere düşen kadının yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş sürücüleri yönlendirerek ambulansın bölgeye ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale etti.

Yaşadığı paniğe rağmen duyarlılığından ödün vermedi

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ettiği esnada genç otomobil sürücüsü büyük panik yaşadı. Kazaya tanık olan bir kadın, "Teyzem birden fırladı doktor bey, ben şahidim" dedi. Yaralı kadın ise kendisine müdahale eden sağlık personelinin, "Teyzeciğim beni duyuyor musun?" sorusuna göz işaretleri ile cevap verebildi. Talihsiz kadın ambulansa bindirildiği esnada otomobilin sürücüsü ambulans şoförüne, "Teyze hangi hastaneye gidiyor? Ben de polislerden sonra geleyim" diye sordu. Sürücünün yaşadığı paniğe rağmen gösterdiği duyarlılık dikkat çekti. Kafa ve göğüs travması olduğu belirlenen yaşlı kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiOdunpazarıEskişehirOtomobil3. SayfaGüncelOlaySon Dakika

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