Eskişehir\'den çalınan araç Bilecik\'te bulundu

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Eskişehir'den çaldıkları araçla kaçan şüpheliler, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatları geçirildi.

Eskişehir'den araç çalarak kaçan 3 oto hırsızı, Bilecil'in Söğüt ilçesinde yakalandı. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 1 adet bong, 2 adet payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Oto Hırsızlığı' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Ekipler, çalıntı aracı ruhsat sahibine teslim etti. - BİLECİK