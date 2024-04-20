Eskişehir'den çaldıkları araçla kaçan şüpheliler, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatları geçirildi.
Eskişehir'den araç çalarak kaçan 3 oto hırsızı, Bilecil'in Söğüt ilçesinde yakalandı. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 1 adet bong, 2 adet payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Oto Hırsızlığı' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Ekipler, çalıntı aracı ruhsat sahibine teslim etti. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'den çalınan araç Bilecik'te bulundu - Son Dakika
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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