Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Ekim'de operasyon düzenlendi. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında 50 kişi hakkında adli işlem yapılırken, fuhşa zorlanan 19 mağdur kadının ifadesi alındı. Mağdur kadınlar arasında bulunan yabancı uyruklular ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.