Mihalıççık\'ta tomruk kepçesi ormandan kayboldu! Sahibi jandarmaya başvurdu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman içinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortadan kayboldu.

TRAKTÖRE DOKUNULMADI

Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilen, Okan Tuna'ya ait kepçenin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu.

Olay yerine yakın bir noktada traktörün de bulunduğunu ve bu araca dokunulmadığını belirten Tuna, 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesinin bir an önce bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını istiyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.