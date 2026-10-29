Mihalıççık\'ta tomruk kepçesi ormandan kayboldu! Sahibi jandarmaya başvurdu

Mihalıççık'ta tomruk kepçesi ormandan kayboldu! Sahibi jandarmaya başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Mihalıççık'a bağlı Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde traktörle birlikte ormana bırakılan, yaklaşık 2 milyon TL değer biçilen tomruk kepçesi ortadan kayboldu. Aynı noktadaki traktörün yerinde durduğunu söyleyen Okan Tuna, kepçenin bulunması için jandarmaya başvurdu. Jandarma inceleme yürütüyor.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman içinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortadan kayboldu.
TRAKTÖRE DOKUNULMADI
Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilen, Okan Tuna'ya ait kepçenin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu.
Olay yerine yakın bir noktada traktörün de bulunduğunu ve bu araca dokunulmadığını belirten Tuna, 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesinin bir an önce bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını istiyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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