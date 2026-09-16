Eskişehir Odunpazarı\'nda uyuşturucu operasyonu, firari zanlı tutuklandı

Eskişehir Odunpazarı'nda uyuşturucu operasyonu, firari zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde saklandığı adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Adreste yapılan aramada 189 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Eskişehir'de hakkında uyuşturucu suçlarından arama kararı bulunan ve saklandığı adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Odunpazarı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı olan şahsın saklandığı ve uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 14 Eylül 2026 tarihinde adreste arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 189 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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