Eskişehir Odunpazarı'ndaki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Eskişehir Odunpazarı\'ndaki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi Organize sanayi Bölgesi 1. Gelişme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Odunpazarı'ndaki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

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