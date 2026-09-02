Eskişehir Odunpazarı\'ndaki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Eskişehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi Organize sanayi Bölgesi 1. Gelişme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.