Esra Ezmeci, Bağcılar\'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin

3.Sayfa

Bağcılar'da suculuk yapan Metin Ş.'nin 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismar bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen adama bir tepki de Esra Ezmeci'den geldi.

"SEN ERKEK DEĞİLSİN, ELİME GEÇSE PARÇALARIM"

Türkiye'nin konuştuğu sucu skandalına sessiz kalmayan Esra Ezmeci, kendi programında bu tarz suçlamalarda erkeklerin hadım edilmesi gerektiğini belirterek "Sinirimi bozan bir haber oldu. Bağcılar'da bir sucu yıllarca küçük çocukları istismar etmiş. Bu istismar yüzünden bir çocuk felç geçirmiş. Ve bunların görüntülerini de yıllarca kaydetmiş. Dileğim bu tarz kişilerin en yüksek cezayı alması. Ama bu cezanın da her zaman yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım. Hormonları azaltılarak gitsin erkekliği. Zaten erkek değilsin adam değilsin de. Ben vicdanlı bir insanım. Benim elime geçse parçalarım. Kısasa kısas yapmayalım nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline verilirse ilmek ilmek ona cezasını versek. İğrenç bir durum pislik bir durum gerçekten. Yani biliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin" dedi.

NE OLDU?

Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Çocuğu evine bırakma gerekçesiyle aracına alan Şenay, işyerine götürdü. Çocuğa önce bilgisayarında oyun oynatan Şenay, daha sonra çığlık seslerinin dışarından duyulmaması için süngerlerle kaplattığı odaya geçmesini söyledi. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

331 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen belgelerde Şenay'ın 10 yıldır mahalledeki çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. Metin Ş'nin hazırlanan iddianame kapsamında 4 mağdura karşı 'zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme olarak 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın hazırlanan iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.