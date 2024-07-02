Eşya yüklü kamyonetteki çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Eşya yüklü kamyonetteki çocukların tehlikeli yolculuğu

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Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin kasasında direğe tutunarak uzun süre yolculuk eden çocuklar, kazaya davetiye çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.

02.07.2024 09:55
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Eşya yüklü kamyonetteki çocukların tehlikeli yolculuğu

ADANA - Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.

Kaynak: İHA

Adana, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşya yüklü kamyonetteki çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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