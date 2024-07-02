Eşya yüklü kamyonetteki çocukların tehlikeli yolculuğu
ADANA - Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.
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