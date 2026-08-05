Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve Fado adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında, tutuklu başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kan ve idrar örneğinde kokain pozitif çıktı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve Fado adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve Fado adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. - Son Dakika
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