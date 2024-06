Etimesgut'ta kaldırımda yürüyen 2 gence çarparak ölümlerine neden olan sürücü ifade verdi

3.Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 gence çarparak ölümlerine neden olmasına ilişkin Mehmet Can Dandin'in Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can (24) ile matematik öğretmeni Ekin Sert'e (31) çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Can Dandin (25), kazadan 3 ay sonra tahliye edilmişti. Dandin, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Avukat Baran Tansu'nun itirazı üzerine bir sonraki mahkeme olan Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade veren Dandin, Şubat ayında 3 ay tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiğini, bu tahliye sebebinin hastalığı olduğunu söyledi.

"Ölüm riskim vardır, serbest bırakılmayı talep ediyorum"

Trafik kazasının ardından yaralandığını bu nedenle ameliyat olması gerektiği ifade eden Dandin, "Bağırsaklarım kazadan dolayı zarar gördü. Aynı rahatsızlık dolayısıyla operasyon geçirmiştim. Tekrardan nüksetti. Ceza evinde lavabolar alaturka, benim alafranga lavabo kullanmam gerekmektedir. Ölüm riskim vardır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye konuştu.

İfadesinin ardından Dandin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat tarihinde Mehmet Can Dandin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı. Can ve Sert, hayatını kaybederken sürücü Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı olay yerinden kaçtı. Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı anlaşılan Dandin olaydan 2 gün sonra güvenlik ekiplerine teslim oldu. Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken 3 arkadaşı ise serbest bırakılmıştı.

Ardından başsavcılık tarafından Dandin hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanırken, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip, dava açıldı. - ANKARA