Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla attı ve duvara çarptı.

21.08.2024 19:29
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Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Türkkızılay'ı Caddesi'ndeki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın önünde meydana geldi. Etimesgut istikametinden merkez istikametine giden Muhammet K. idaresindeki 06 DZU 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ve uyarı levhasına ardından Tümen Komutanlığının duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan şoför Muhammet K. ve yolcu Alperen Atik'i bulundukları yerden çıkarttı. Alperen Atik'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan sürücü Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerine gelen Muhammet K.'nin iş arkadaşlarından, Erdal Gün, "Saat 15.05 gibi bize kaza yaptıkları haberi geldi. Buraya geldiğimizde durum ortadaydı, Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz genç bir kardeşimizdi. Çok üzgünüz" dedi.

Etimesgut\'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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