Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

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İsrail, Beyrut\'u bir kez daha vurdu! Kentin güneyinde şiddetli patlamalar

İstanbul'da iki genç kadın İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'yi derinden sarsan acı olayın ardından bugün İkbal Uzuner'in katledildiği Yedikule surları 'İnsanlığımızdan utandıracak' görüntülere sahne oldu.

TİKTOK'ÇULARA MEKAN OLDU

Sosyal medyada etkileşim alabilmek için surlara bazı kişiler, İkbal Uzuner'in katledildiği o surda Tiktok videosu çekti. Çekilen video kısa süre içinde sosyal medyada dönmeye başladı. Görüntüler büyük tepki toplarken, sosyal medya platformlarının gençlerin ve çocuklar üzerindeki yozlaştırıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

YÜREK YAKAN SÖZLER: YÜRÜRKEN KIZIMIN KAFASINI GÖRDÜM

Emniyetteki ifadesinde dehşet gününü anlatan İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner şu ifadeleri kullanmıştı:

Olay günü eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış; 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Belki kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm.