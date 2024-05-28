Ev Hanımlarına 36 Bin Lira Maaş Vaat Edip Dolandırıyorlar - Son Dakika
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Ev Hanımlarına 36 Bin Lira Maaş Vaat Edip Dolandırıyorlar

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Son dönemde sosyal medyada 'Ev hanımlarına iş verilir' paylaşımları çoğalıyor. Dolandırıcılar, ev hanımlarını kandırmak için 'Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş' gibi paylaşımlar yapıyor. Dolandırıcılar, kargo ücreti adı altında paraları alıyor ve daha sonra kredi kullandırarak mağdurları kara para aklama işlemine dahil ediyor. Uzmanlar, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.

28.05.2024 08:43
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Ev hanımlarına 36 bin lira maaş vaat edip dolandırıyorlar

Dolandırıcıların hedefi olan ev hanımlarına uzmanlardan evde iş vaadi tuzağına karşı uyarı

KONYA - Son dönemde sosyal medyada 'Ev hanımlarına iş verilir' paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu paylaşımla oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş' paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.

"İşi büyütürüz' vaadiyle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor"

Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlar çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından bir çok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor. Kargo ücretleri normal bir şekilde değil, 5 bin ile 10 bin lira arasında bir ücret talebi oluyor. Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde 'işi büyütürüz, siz iyisiniz' şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor" dedi.

"Reklamlara inanıp hiç kimse para vermesin"

Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para yöntemine dahil olduklarının altını çizen Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Ev hanımı vatandaşlarımız bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplarda zaten daha önceden bilinen kara para aklama yöntemine dahil ediliyor. Bu kullanılan hesaplara giriş yapıldığında para, anında kripto paraya dönüyor ve mağdurun bu parayı geri alma şansı imkansız oluyor. Kiralık hesapta kullanıldığı için bu dolandırıcıların kim olduğunu da bulmak çok zor. Sosyal medya mecraları üzerinden verilen evde paketleme işlerinde verilen reklamlara kimse inanıp para vermesin. Çünkü daha önceden var olan bu işler dolandırıcılık yöntemine dönmüş olup direkt ev hanımlarını hedef almaktadır. Bu nedenle büyük mağduriyet oluşturmaktadır" şeklide konuştu.

"Kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir"

Sosyal medya mecralarında paylaşılan iş vaadi şeklindeki ilanlarla ilgili dolandırıcıların ağına düşen kişinin ilk yapması gerekeni anlatan Emre Akman, "Bir vatandaşımız dolandırıldığını anladığı an ilk yapması gereken savcılığa veya kendisine en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Çünkü parayı gönderdiği hesap veya her ne şekilde para gönderildi ise bu hesap akışı, takibi daha sonra dolandırıcıların kim olduğunun bulunması maksadıyla savcılık soruşturma başlatıyor. Bu durum başına gelen ev hanımları kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Zaten sosyal medya mecralarında verilen bu ilanların ömrü maksimum 1 hafta olmakta. Sosyal medya mecraları spam adı verilen bu gönderileri, yani bir diğer adı da oltalama yöntemini gördükleri an bunu ortadan kaldırıyor. Sosyal medya temsilcileri ile iletişime geçilerek çok büyük mağduriyet olduğu zaman gönderilerin kaldırılması söz konusu oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev Hanımlarına 36 Bin Lira Maaş Vaat Edip Dolandırıyorlar - Son Dakika

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