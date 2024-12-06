Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

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Geçtiğimiz aylarda Ankara Adliyesi'nde yaşanan yasak aşk skandalı geniş yankı uyandırmıştı. İddiaya göre, kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., ile aynı adliyede çalışan erkek Cumhuriyet Savcısı H.C. yasak aşk yaşıyordu.

MAHKEME BAŞKANI BALKONDAN ATLADI

Savcı H.C'nin Yargıtay Tetkik Hakimi eşi eve geldiğinde kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile kocasını yakaladı. Panik olan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise balkondan aşağı atlayarak kaçmaya çalışırken ağır yaralandı.

SAVCI ŞANLIURFA'YA ATANDI

Bu gelişmelerin ardından Yargıtay Tetkik Hakimi ile Cumhuriyet Savcısı karı-koca boşandı. Olayın gündeme gelmesi üzerine yasak aşk iddialarına ilişkin soruşturma başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK). Güz Kararnamesi ile Savcı H.C.'yi, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

AÇIĞA ALINDI

Savcı H.Ç., son olarak ise HSK 2. Dairesince açığa alındı. Ekol TV'nin aktardığına göre HSK'nın kararında, savcının evli olduğu haldekadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile yaşadığı yasak aşkın bilgisine de yer verildi. Kararda Savcı ile Hakim'in boşanma protokolü düzenledikleri belirtildi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI

Boşanma protokolüne göre savcının hakim olan eski eşine 200 bin lira taksitle toplamda 3 milyon lira ödeyeceği, aynı zamanda boşandıktan en geç 2 gün sonra aracını devredeceği belirtildi. Ancak savcı bu protokole uymadı.

SAHTE SENETLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Savcı kesinleşen bu borçlarını ödemediği gibi boşandığı hakim eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senetle icra takibi başlattı. Bunun üzerine savcının eski eşi olan Yargıtay Tetkik Hakimi imza ve borca itiraz davası açtı. Dava üzerine savcı, aynı gün icra takibinden vazgeçti.