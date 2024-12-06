Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde - Son Dakika
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Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

Kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile erkek Cumhuriyet Savcısının evde basılması üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. HSK tarafından Şanlıurfa Adliyesi'ne atanan skandalın aktörlerinden Cumhuriyet Savcısı, açığa alındı. Savcının, boşandığı Yargıtay Tetkik Hakimi eşine kesinleşen borçlarını ödemediği, ayrıca eski eşini kendisine 4 milyon 500 bin TL borçlu göstererek sahte senetle icra takibi başlattığı öğrenildi.

06.12.2024 17:59
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Geçtiğimiz aylarda Ankara Adliyesi'nde yaşanan yasak aşk skandalı geniş yankı uyandırmıştı. İddiaya göre, kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., ile aynı adliyede çalışan erkek Cumhuriyet Savcısı H.C. yasak aşk yaşıyordu.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

MAHKEME BAŞKANI BALKONDAN ATLADI

Savcı H.C'nin Yargıtay Tetkik Hakimi eşi eve geldiğinde kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile kocasını yakaladı. Panik olan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise balkondan aşağı atlayarak kaçmaya çalışırken ağır yaralandı.

SAVCI ŞANLIURFA'YA ATANDI

Bu gelişmelerin ardından Yargıtay Tetkik Hakimi ile Cumhuriyet Savcısı karı-koca boşandı. Olayın gündeme gelmesi üzerine yasak aşk iddialarına ilişkin soruşturma başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK). Güz Kararnamesi ile Savcı H.C.'yi, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

AÇIĞA ALINDI

Savcı H.Ç., son olarak ise HSK 2. Dairesince açığa alındı. Ekol TV'nin aktardığına göre HSK'nın kararında, savcının evli olduğu haldekadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile yaşadığı yasak aşkın bilgisine de yer verildi. Kararda Savcı ile Hakim'in boşanma protokolü düzenledikleri belirtildi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI

Boşanma protokolüne göre savcının hakim olan eski eşine 200 bin lira taksitle toplamda 3 milyon lira ödeyeceği, aynı zamanda boşandıktan en geç 2 gün sonra aracını devredeceği belirtildi. Ancak savcı bu protokole uymadı.

Evde basılan kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı! Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde

SAHTE SENETLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Savcı kesinleşen bu borçlarını ödemediği gibi boşandığı hakim eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senetle icra takibi başlattı. Bunun üzerine savcının eski eşi olan Yargıtay Tetkik Hakimi imza ve borca itiraz davası açtı. Dava üzerine savcı, aynı gün icra takibinden vazgeçti.

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Son Dakika 3.Sayfa Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol:
    Başka kurumdakiler yapsa meslekten atarlar burda tayin çıkıp yer değiştirme yapılmış bu olayı Bi polis öğretmen veya başka Bi memur yapsa meslekten atılır bunlarında atılması gerekir 24 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ET KOKARSA TUZLARSIN ANCAK TUZ KOKARSA YAPACAK BİR ŞEY YOK MALESEF ARTIK TUZ DA KOKTU 16 0 Yanıtla
  • Yildirim Bektas:
    Ülkede örnek olması gerekıpte yüz kızartıcı veya pislik yapan ne kadar devlet gorevlısı memuru varsa en agır cezayı almalı.bunlar ornek olacakken pisliklerini goruyoruz okuyoruz polıs asker savcı hakım farketmez.bunlar vatandasa ornek olmalı.. 12 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    FİLİM FIRILDAK YARGIDA BU TÜR OLAYLAR UTANÇ VERİCİ 8 0 Yanıtla
  • Şerif Ilhan:
    vay anasını sayın seyirciler 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Hindistan Bizi Kiskaniyor 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Millet olarak bunlardan adalet bekliyoruz nasıl olacaksa. 5 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    bu ulkeden baska yerde yapamam diyen ben bile bu ulkeden kurtulmak icin can atiyorum artik 4 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    örtki ölem türkiyem yargı adalet kimlere kalmış.... 2 1 Yanıtla
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