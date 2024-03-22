Evde dengesini kaybederek düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
ISPARTA - Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen kadın mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Gazi Kemal Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olduğu öğrenilen Belkız G. isimli kadın evde dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile yerden kalkamayarak kapıyı açamayan kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından evde müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
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