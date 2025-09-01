Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu - Son Dakika
Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu

Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu
01.09.2025 15:04
Antalya'nın Manavgat ilçesinde spor antrenörü Alperen Coşar, anahtarını evde unuttuktan sonra çatıdan hortumla dairesine girmeye çalışırken düştü ve hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, spor okulu antrenörü Alperen Coşar (43), anahtarını içeride unuttuğu 2'nci kattaki dairesine çatıdan sarkıttığı hortumla girmeye çalıştı. Hortumun kopması sonucu düşen Coşar'ın cansız bedenini, sabah komşuları buldu.

HORUMLA EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Manavgat'ta bir spor okulunun antrenörü Alperen Coşar, dün ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki dairesine giren Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı. Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Alperen Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla evine girmeye çalıştı.

ZEMİNE ÇAKILIP FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı. Sabah saatlerinde durumu fark eden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konuldu.

Kaynak: DHA

Antalya, Son Dakika

