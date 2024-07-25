Evi ateşe verip 5 saat direndi, Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı - Son Dakika
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Evi ateşe verip 5 saat direndi, Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 Saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı.

25.07.2024 00:21
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Evi ateşe verip 5 saat direndi, Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı

-Saatlerce mahalle sakinleri ve ekiplere ecel terleri döktürdü

ANTALYA - Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 Saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı.

Olay Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Serkan isimli şahıs ilk olarak öğlen saatlerinde dairesinin balkonunda aşağıya bazı eşyalar attı. Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca şahsa ulaşmak için uzun süre uğraş verdi. Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Polisinin omuzlarında ambulansa taşındı

Mahalle sakinleri de meraklı gözlerle yaşananları izleyerek cep telefonları ile kaydetti. Zaman zaman dairenin balkonunda tehlikeli hareketler yaptığı görülen şahıs o anları izleyen vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Vatandaşlar şahsın bir ara daireyi yakmaya çalıştığını iddia etti. Yaklaşık 5 saatlik uğraş sonunda olay yerine gelen ve şahsın ablası öğrenilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından Özel Harekat Polisleri eşliğinde itfaiye aracının asansörü ile apartmanın en üst katına çıkartıldı. Ablasının uğraşları ile ikna edilen Serkan isimli şahıs vurulan sakinleştirici iğnenin ardından Özel Harekat Polisinin omzunda apartmandan çıkartılarak kelepçeli olarak ambulansa alındı.

Endişe dolu 5 saat

Endişe ve korku dolu 5 saatlik bekleyişin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yaşananları anlatan Gizem Ölmez isimli vatandaş Serkan isimli şahsın yaklaşık bir haftadır zaman zaman dairesinden aşağıya eşyalar attığını belirtti. Ölmez, şahsa annesinin vefatının ardından şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, "Sürekli apartmandan bir şeyler atıyordu. Polis ekipleri gelip gidiyordu. Evde ne varsa atmaya başladı. Komşular iyice rahatsız olunca bugün intihara kalkıştı. Bir ara evi yakmaya çalıştı. Bir süre sonra kendisi söndürdü. İtfaiye ve polisin geldiğini görünce kendisini balkona kilitledi" dedi.

Ablası itfaiye merdiveni ile yukarı çıkartıldı

Serkan isimli şahsın kendisini balkona kilitlemesinin ardından tuhaf hareketler yapmaya başladığın ve zaman zaman demirin diğer tarafına geçmeye çalıştığını belirten Ölmez, "Ablası itfaiyenin merdivenine binip yukarı yanına çıktı. En son kapıyı kırıp içeri girerek sakinleştirici iğne vurdular. Bir polis sırtında aşağıya indirdi. Birkaç gün öncede hastaneye götürülmüş ama oradan da kaçmış. O günde yoldan geçen bir arkadaş yukardan attığı bir malzemeden son anda kurtulmuş. Hamle yapmasa kafasına kavanoz gelecekmiş. Polisler burada 5-6 saat bekledi. Uzun süre ikna etmeye çalıştılar. Polisler kapıya gelince kendisini balkona kilitliyordu" diyerek o anları anlattı.

Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evi ateşe verip 5 saat direndi, Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evi ateşe verip 5 saat direndi, Özel Harekat Polisi'nin omuzlarında binadan çıkartıldı - Son Dakika
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