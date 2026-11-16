EVIAPETROL V tankeri Sulina açıklarında saldırıya uğradı, Yeşilköy'de demirledi - Son Dakika
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EVIAPETROL V tankeri Sulina açıklarında saldırıya uğradı, Yeşilköy'de demirledi

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EVIAPETROL V tankeri Sulina açıklarında saldırıya uğradı, Yeşilköy\'de demirledi
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EVIAPETROL V tankeri Sulina açıklarında saldırıya uğradı, Yeşilköy\'de demirledi
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Yunan bayraklı EVIAPETROL V tankeri, 14 Kasım'da Sulina açıklarında kimliği belirsiz saldırıya uğradı. Saldırı sonrası geminin orta kısmında çıkan yangın mürettebatça söndürüldü, hasar gören tanker Yeşilköy açıklarındaki park sahasına demirledi.

Yunan bayraklı "EVIAPETROL V" isimli tanker, Romanya'nın Sulina limanı açıklarında seyir halindeyken kimliği belirsiz bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucu gemide çıkan yangın mürettebatın müdahalesiyle söndürülürken, hasar gören tanker İstanbul boğazını geçerek Yeşilköy açıklarındaki park sahasına demirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Kasım tarihinde 21.10 sıralarında, Sulina'nın 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda meydana geldi. Romanya açıklarında seyreden Yunan bayraklı "EVIAPETROL V" adlı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırıya hedef oldu.

Mürettebat yangını kendi imkanlarıyla söndürdü

Saldırının ardından geminin orta kısmında patlama ve yangın meydana geldi. Büyük bir paniğin yaşandığı olayda, gemi mürettebatı soğukkanlılıkla hareket ederek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yeşilköy'e demirledi, hasar havadan görüntülendi

Yaşanan tehlikeli dakikaların ardından boğazı emniyetle geçen tanker, İstanbul Yeşilköy'deki park sahasına getirilerek demir atıldı. Saldırı ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle geminin orta bölümünde oluşan maddi hasar ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin aldığı yara ve orta kesimdeki hasarın boyutu gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: EVIAPETROL V tankeri Sulina açıklarında saldırıya uğradı, Yeşilköy'de demirledi - Son Dakika
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