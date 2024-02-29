Evinin yandığını gören kadın kurye sinir krizi geçirdi
Evde yemek yapıldığı sırada yangın çıktı, köpeği kurtarıldı, kedisi ise telef oldu
Evinden yangın olduğunu duyup adrese motosikletle gelen kadın kurye, sinir krizi geçirip kaskını çıkartıp etrafa vurdu
İlknur Köksal: "Şoka girdim, kurye olarak çalışıyorum, nasıl geldiğimi hatırlamıyorum"
ANTALYA - Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katındaki dairede aspiratöründen çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evdeki bir köpek itfaiye ekiplerince son anda kurtarılırken, 1 kedi ise telef oldu. Motosikletiyle evinin önüne gelip yangın olduğunu gören kadın ise sinir krizi geçirip kaskını etrafa vurdu.
Yangın, dün Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kiracı olarak oturan Barış Yalçın Köksal yemek yaptığı sırada aspiratörden kaynaklı yangın çıktı. Köksal kendini dışarıya atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada evdeki köpeklerden birisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kedinin ise telef olduğu öğrenildi.
Yangın esnasında çalışan ve olayı duyup adrese motosikletiyle gelen İlknur Köksal ise sinir krizi geçirip kaskını etrafa vurdu. Daire sakini kadın, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
"En az 50 bin TL masrafımız var"
Yangının boyunu ise gündüz ortaya çıktı. Mutfak kısmında ocak bölümünün yanarak kule döndüğü görüldü. Yangının mutfak kısmından çıktığını belirten gözü yaşlı İlknur Köksal, "Eşim ocakta sanırım yağı unutuyor. Ben işteydim, komşular haber verdi. Kedimiz telef oldu. Şoka girdim. Kurye olarak çalışıyorum. Nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şuan bu zararı karşılayabilecek miyiz bilmiyorum. Her yer boya olacak. En az 50 bin TL masrafımız var" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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