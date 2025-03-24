Evinin Yangında Kül Olduğu 5 Çocuk Annesi Çaresiz

Adana Kozan'da 5 çocuk annesi tarım işçisi Ümmüsü Kekilli'nin evi, elektrik kontağından yanarak kullanılamaz hale geldi. 40 yılda bahçelerde çalışarak kurduğu evi yanan ve çaresiz kalan 65 yaşındaki kadın, "Oğlumun çeyizi daha bir sene olmadı, koltuk buzdolabı aldım, aylık 500 TL ödüyordum. Hepsi kül oldu. Bayramda evsiz kaldım" dedi.

Yangın, hafta sonu ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde Ümmüsü Kekilli'ye ait evde çıktı. Kekilli, narenciye bahçesinde çalışırken evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan ve şoka giren ailenin çocuklarından Soner ise komşular tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Acı hikaye çıktı

Yıllarca portakal bahçesinde çalışan ve halen de devam eden anne Kekilli'nin 7 yıl önce kızlarından Zeynep'i kanserden kaybettiği, 4 yıl önce de çocuğunun kanser olmasından sonra yatalak kalan eşi İzzet'in vefat ettiği öğrenildi. Yangında evde kalan oğlunun şoka girdiğini ve son anda komşuların yardımı ile kurtarıldığını anlatan anne, şükrederek teselli bulmaya çalıştı.

2 katlı ev yangında tamamen küle dönerken oğlunun çeyizi için aldığı ve ikinci katta ambalajları ile sakladığı koltuk ve beyaz eşyalarında yanmasını gözleri dolarak anlatan anne Ümmüsü Kekilli, "Portakal yevmiyesi ile geçiniyorum. O gün 'bahçede evin yanıyor' dediler. Nasıl geldim bilmiyorum. Elektrikten çıkmış. Oğlum kendini zor kurtarmış şoka girmiş. Benim bu evi yeniden yaptırma sansım yok. Kızılay, Kaymakamlık komşular destek olmaya çalışıyor" dedi.

"Bayramda evsiz kaldım, oğlumun çeyizi de kül oldu"

Evlerinin tamir olamayacağını söylediklerini anlatan Kekilli, "Yeniden yaptırma şansım yok, kızımda kalıyorum. Burada kalmak istiyorum ama izin vermiyorlar. Oğlumun çeyizi daha bir sene olmadı, koltuk buzdolabı aldım, aylık 500 TL ödüyordum. Hepsi kül oldu. Bayramda evsiz kaldım. Allah'tan gelene diyecek bir şey yok" diye konuştu.

"Ne yapacağız bilmiyoruz"

Annesinin zor şartlarda kardeşi ile birlikte yaşadığını anlatan Meryem Apuhan ise, "Annemin bir dul maaşı var. Kızılayımızdan, devletimizden Allah razı olsun, yalnız bırakmadılar ama bu evi yeniden ayağa kaldırmaya bizim gücümüz yetmez. Annem tarım işçisi, bununla bu evi tadilat yaptıramaz. Bizler de ne yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangından son anda kurtulan Soner Kekilli de dışarıdan elektrikten bir ses geldiğini, alevlerin hızlı bir şekilde evi sardığını söyledi.

Evin kullanılamaz halde olduğuna dikkat çeken Muhtar Serdar Cengiz ise, "Ev eski olduğu için duvarları onarılamaz hale gelmiş. Hayırseverlerin desteği ile bayramda teyzenin yüzünü güldürmek için yeni bir ev yapımı için çalışma yapıyoruz"dedi.

Öte yandan, Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay ekiplerinin de aileye destek olmak için çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA