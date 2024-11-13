Evlat Nöbetindeki Babalardan Bahçeli'ye Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlat Nöbetindeki Babalardan Bahçeli'ye Teşekkür

Muş'ta evlat nöbeti devam ederken, baba Mahmut Yılmaz, Bahçeli'nin çağrısını olumlu buldu.

13.11.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlat nöbetindeki baba: "Bahçeli'yi yürekten kutluyorum"

MUŞ - Muş'ta çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 171'inci haftada da devam ederken, eyleme katılan baba Mahmut Yılmaz ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını olumlu bulduğunu dile getirerek, "Bahçeli'yi yürekten kutluyorum. Güzel bir açıklamadır. İnşallah arkası da gelecek" dedi.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Gençlerimiz artık uyandı"

Rantçılara fırsat vermeyeceklerini söyleyen Mahmut Yılmaz, bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceklerini ifade ederek, "Bu yola başvurduğumuzdan bu yana PKK'da büyük bir düşüş var. Gençlerimiz artık uyandı. Bu yolun boş olduğunu herkes anladı. Artık rantçılara fırsat vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf diyorlar, öyle bir şey yok. Hepimiz bu toprağın evladıyız. Gençlerimiz de artık uyandı. Eskisi gibi katılım olmayacak. Büyük bir düşüş var. DEM Parti'nin de artık Kürt partisi olmadığını herkes biliyor. Onlar da koltuk peşinde" dedi.

Çocuğunun 2002 yılında Fransa'da kandırılarak örgüte katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çocuğum 2002 yılında Fransa'da katıldı. Herkesin bu yolun boş olduğunu çözdü. Eskisi gibi bir katılım olmayacak. Huzur içinde yaşıyoruz. Türk'ün hakkı neyse benim hakkım da odur. Şimdiye kadar hiçbir eksiğimiz olmadı. Devletten zarar gelmedi, devletten kardan başka bir şey olmadı. Rantçılar ortalığı karıştırıyor, onlara fırsat vermeyeceğiz. Huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz."

Baba Mahmut Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısını da olumlu bulduğunu dile getirerek, "Bahçeli'yi yürekten kutluyorum. Güzel bir açıklamadır. İnşallah arkası da gelecek" dedi.

Anne Ayten Koçhan ise 9 yıldır oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, "DEM Parti'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Versinler çocuklarımızı. Bu bizim davamız değil, bu Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bir bayrağımız var oğlum. Taşların dibinde, mağaralarda devlet kurulmaz yavrum. Sizi kandırıyorlar, sizi kullanıyorlar. Gelin devlete sığının. Bir tane dağda kalana kadar biz eylemimize devam ediyoruz. Bütün anneler sizin hasretinizden yanıyor. Buradan bütün annelere sesleniyorum, gelin bize katılın. Biz bir şeyin peşinde değiliz, evladımızın peşindeyiz, ciğerlerimizin peşindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Mahmut Yılmaz, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Baba, MHP, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat Nöbetindeki Babalardan Bahçeli'ye Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Evlat Nöbetindeki Babalardan Bahçeli'ye Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.