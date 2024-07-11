Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. 82. haftada da eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Örgütü binası önünde toplanarak çocuklarına kavuşma taleplerini dile getirdi. Anneler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek çocuklarının geri gelmesini istediklerini belirtti.

11.07.2024 20:28
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Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti devam ediyor

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 82'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler. Tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade eden anne Nazlı Sancar, "Evlat acısından öte bir şey var mı? Biz yıllardır bu katil kapısındayız. Ben hakkım olan evladımı istiyorum. Ben Şeyma'mı istiyorum. Bizim bu mücadelemiz sadece Şeyma için değil. dağdaki bütün çocuklar için buradayız. Dağdaki çocuklar bizi duyuyorsa gelip devlet güçlerine teslim olsunlar. Biz yaz kış, yağmur çamur demeden burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz HDP'den PKK'dan koltuk, veya para istememişiz. Hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz. HDP; hak hukuk, adalet için burada olduğunu söylüyor. Ama maalesef HDP'nin, PKK'nın hiç hak hukuku yoktur. Hak, hukuk ve adalet onların yanında olsaydı; 6 yıldır bu anneler burada feryat, figan ediyorlar. Yaz kış, yağmur çamur demeden gözyaşları döküyorlar. Gelsin bu annelere bir açıklama yapsınlar. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, biz garibanların çocuklarını da dağlarda, mağaralarda öldürüyorlar. Rabbim hakkımızı onlara bırakmasın. Son nefesime kadar, boynumu eğmeden bu kapıdan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı söke söke onlardan alacağız" dedi.

9 yıldır kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katıldığını ifade eden anne Zümrüt Salim de, "Benim oğlum hafızlık okuyordu daha küçüktü. HDP, benim oğlumu kaçırdı. Ben onlardan sadece evladımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hamza sana sesleniyorum. Sensiz dayanamıyorum, yeter gel. Beni duyuyorsan, bana acı dön gel oğlum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

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