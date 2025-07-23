Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT çalışanı 10 görevli şehit oldu.
Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi'ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.
Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit oldu - Son Dakika
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