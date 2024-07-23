Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, 'İlgimiz yok' savunması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, 'İlgimiz yok' savunması yaptı

Geniş Video İzle

Adana'da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda, torbacı diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerde suçlamaları reddetti.

23.07.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, "İlgimiz yok" savunması yaptı

ADANA - Adana narkotik polisleri yaptığı operasyonda torbacı diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Selçuk U. ve Ayhan A.'nın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde kaldığı eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskında her iki şüphelide yakalandı. İkametteki yapılan aramada ise 155.56 gram bonzai, 885 uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Selçuk U., "Kenevir ve uyuşturucu haplar bana ait, bu maddeler içmek için evimde bulunduruyorum. Bonzai maddesi ile ilgim yok" diye savunma yaptığı öne sürülürken Ayhan A'da," uyuşturucu maddelerle ilgim yok" dediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, \'İlgimiz yok\' savunması yaptı
Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, 'İlgimiz yok' savunması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Paris’te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı Paris'te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
05:05 Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 10:53:54. #1.11#
SON DAKİKA: Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, 'İlgimiz yok' savunması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement