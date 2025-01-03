Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi

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Baywatch dizisinin yıldızı Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison, yeni yılın ilk gününde Los Angeles'ta bir çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi.

41 yaşındaki eski model Willison, çöp konteynerinden bir Noel ağacı çıkardı. Çiçekli elbise, beyzbol şapkası ve leopar desenli botlar giyen Willison, topladığı eşyaları el arabasına yerleştirerek uzaklaştı.

Loni'nin yaşadığı trajik düşüş, eski eşi Jeremy'yi hayatındaki tüm sorunların kaynağı olarak göstermesiyle başladı. Mayıs 2023'te X17 Online'a verdiği röportajda "Hayatım nerede yanlış gitti?" sorusuna "Eski kocam ve evlenmekle" yanıtını verdi.

Çift, iki yıldan kısa süren evliliklerini 2014'te sorunlu bir şekilde sonlandırdı. Loni, sarhoş oldukları bir gece Jeremy'nin kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti.

Daha önce Glam Fit, Flavour ve Iron Man gibi dergilere modellik yapan Willison, 2018'de ilk kez sokakta evsiz olarak görüntülendi. DailyMail.com'a verdiği röportajda 2016'da yaşadığı zihinsel çöküntüden ve vücuduna elektrik akımları gönderildiğine inanmaya başladığından bahsetti.

Eski vücut geliştirmeci, X17 Online'a yaptığı açıklamada "çok ağrısı olduğunu" ve "hiçbir yerde yaşayamadığını" söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca her gün "elektrik verildiğini" iddia eden Willison, artık elektriğe maruz kalamadığını belirtti.

DailyMail.com'a özel açıklamada bulunan Jeremy Jackson ise "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi, onu geri getirmeye çalıştım ama yapamadım. Âşık olduğum kadın gitti ve şu an zihinsel olarak kim olduğunu tanımıyorum" dedi. 44 yaşındaki Jackson, "hayatının aşkını" kaybetmenin üzüntüsünü atlatmasının iki yılını aldığını söyledi.