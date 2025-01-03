Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi

Geniş Video İzle

Baywatch dizisinin yıldızı Jeremy Jackson'ın eski eşi ve eski model Loni Willison, yeni yılın ilk gününde Los Angeles'ta bir çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi. Willison, çöp konteynerinden bir Noel ağacı çıkararak topladığı eşyaları bir el arabasına yerleştirdi. Eski vücut geliştirmeci ve model, 2016'da yaşadığı zihinsel çöküntüden sonra sokakta evsiz olarak görüntülendi.

03.01.2025 10:57  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baywatch dizisinin yıldızı Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison, yeni yılın ilk gününde Los Angeles'ta bir çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi.

41 yaşındaki eski model Willison, çöp konteynerinden bir Noel ağacı çıkardı. Çiçekli elbise, beyzbol şapkası ve leopar desenli botlar giyen Willison, topladığı eşyaları el arabasına yerleştirerek uzaklaştı.

Loni'nin yaşadığı trajik düşüş, eski eşi Jeremy'yi hayatındaki tüm sorunların kaynağı olarak göstermesiyle başladı. Mayıs 2023'te X17 Online'a verdiği röportajda "Hayatım nerede yanlış gitti?" sorusuna "Eski kocam ve evlenmekle" yanıtını verdi.

Çift, iki yıldan kısa süren evliliklerini 2014'te sorunlu bir şekilde sonlandırdı. Loni, sarhoş oldukları bir gece Jeremy'nin kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti.

Daha önce Glam Fit, Flavour ve Iron Man gibi dergilere modellik yapan Willison, 2018'de ilk kez sokakta evsiz olarak görüntülendi. DailyMail.com'a verdiği röportajda 2016'da yaşadığı zihinsel çöküntüden ve vücuduna elektrik akımları gönderildiğine inanmaya başladığından bahsetti.

Eski vücut geliştirmeci, X17 Online'a yaptığı açıklamada "çok ağrısı olduğunu" ve "hiçbir yerde yaşayamadığını" söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca her gün "elektrik verildiğini" iddia eden Willison, artık elektriğe maruz kalamadığını belirtti.

DailyMail.com'a özel açıklamada bulunan Jeremy Jackson ise "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi, onu geri getirmeye çalıştım ama yapamadım. Âşık olduğum kadın gitti ve şu an zihinsel olarak kim olduğunu tanımıyorum" dedi. 44 yaşındaki Jackson, "hayatının aşkını" kaybetmenin üzüntüsünü atlatmasının iki yılını aldığını söyledi.

Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Hollywood, 3-sayfa, Magazin, evsiz, Yaşam, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çevre:
    Bizimkiler de ülke beğenmiyor burada halkın sırtından kazanıp sonra yurt dışında yiyorlar. ukala pezolar 31 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alkol ve uyuşturucu insanı bitirir yok eder 24 0 Yanıtla
  • Murat Yüksel:
    ne zihinsel çöküşü uyuşturucudan bu halde 17 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat lşte anlatsamda anlayamassin the end 8 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.