Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olan ve oğluyla birlikte ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tok'un avukatları, kefaletle serbest bırakılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

01.07.2024 23:50
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eylem Tok'un avukatları, kefaletle serbest bırakılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada Eylem Tok'un avukatları, Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yakalanma görüntülerinin medya ile paylaşılmasına ilişkin dosyaya itiraz dilekçesi koyduklarını belirtti. Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de yargılanırsa 1 yıldan az ceza alacağını belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya göre iadesi istenilen kişinin alacağı cezanın 1 yılın altında olması öngörülüyorsa iade gerekmediği maddesini hatırlattılar.

Savcı, tutuklanma görüntülerinin hukuki olduğunu savundu

Savcı Kristin Kearney, tutuklanma görüntülerinin yayınlanmasının hukuki olduğunu belirterek, Tok'un avukatlarının söz konusu bu itirazlarının gereksiz olduğunu belirtti. Savcı Kearney, duruşmada özellikle suçun kapsamına yönelik Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu belgelerde yer alan ikinci bir suçlamanın da eklendiğini aktararak, suçlamalar içerisinde delilleri yok etmek ve değiştirmek, suçluyu korumak, kurbanın cep telefonunu olay yerinden alıp güvenlik görevlilerine verilmemesi, kazayı gerçekleştiren Timur Cihantimur'un kaza sonrası alkol testinin yapılmasının engellenmesi, suçluyu kaçırma gibi dosyaya eklenen birçok teknik konunun da incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıç Donald L. Cabell, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Üçüncü duruşmanın en geç ağustos ayının sonunda görülmesi bekleniyor.

Eylem Tok kefaletle serbest bırakılmak için başvuru yapacak

Eylem Tok'un avukatları, duruşma sırasında haftaya Eylem Tok'un kefaletle serbest bırakılmasına yönelik başvuruda bulunacaklarını belirttiler.

"İki kaçak, katil ve annesi Türkiye'ye en kısa zamanda iade edilecek"

Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, "Eylem Tok'un duruşmasına Aci ailesini temsilen bugün de katıldık. Hepimiz bugün bir karar verilmesini bekliyorduk ama yine bir karar ne yazık ki çıkmadı. Hakim bugün konuya çok daha fazla hakim bir şekilde gelmişti bu bizim için de çok mutlu eden bir gelişme oldu. Ayrıca dikkatimizi çeken diğer bir konu Eylem Tok, elleri kelepçeli bir şekilde duruşma salonuna geldi ve bekletildi. Tok'un eli yüzü çok fazla şişmişti, hayattan bezmiş bir şekilde gelmişti. Beklediklerini bulamadı tabi ki, ayrıca Eylem Tok'un avukatlarının haricinde bugünkü duruşmaya Timur Cihantimur'un avukatları da katıldı, yani savunma bölümünde toplam 4 avukat vardı" dedi.

Savcı Kearney'nin duruşmaya çok iyi bir şekilde hazırlandığını ifade eden Gök, "Bugünün en önemli noktası Savcı Hanım, çok güzel savundu bizleri, suç mahallinde yok edilen delillere kadar dosyaya çok hakimdi ve her konuda bunları çok güzel bir şekilde yazmış. Hakim bile bu kadar detay için savcıya teşekkür etti. Biz de Türkiye'nin gururusunuz ve sizi çok seviyoruz dedik Savcı Hanıma. Mahkeme bir sonraki duruşmayı en geç ağustos ayında olmak şartıyla bir sonraki tarihe erteledi. Henüz bu tarih netleşmedi. Biz de şu anda Timur Cihantimur'un bir sonraki duruşmasına kitlenmiş durumdayız. Umuyoruz bu iki kaçak, katil ve annesi Türkiye'ye en kısa zamanda iade edilecek" diye konuştu.

Duruşmada Eylem Tok'a iki kez "Türkiye'yi özlediniz mi" diye sorduğunu ifade eden Gök, "Fakat ikisinde de cevap vermedi. Demek ki akıl hocaları bu şekil cevaplar vermemesi gerektiğini söylemiş. Biz en geç ağustos sonu gibi Türkiye'ye iade edilmelerini bekliyoruz" dedi.

Timur Cihantimur'un tutukluluk hali de devam ediyor

Timur Cihantimur hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi. Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürmüş, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulunmuşlardı. Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. - BOSTON

Kaynak: İHA

Eylem Tok, İstanbul, Türkiye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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