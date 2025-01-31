Eyüpsultan'da 4 Aile Üyesinin Cenazesi Alındı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 4 Aile Üyesinin Cenazesi Alındı

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Eyüpsultan'da B.Y. tarafından öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alınarak yakınlarına verildi.

31.01.2025 14:16
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Eyüpsultan'da öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da B.Y. tarafından öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alındı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün, kız kardeşi Zilan Yenigün ve anneannesi Fatma İnce'yi öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti. Burada yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da 4 Aile Üyesinin Cenazesi Alındı - Son Dakika

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