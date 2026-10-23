Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi, sakinler çözüm bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi, sakinler çözüm bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde iddiaya göre 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine bina tahliye edilerek mühürlendi. Binada yaşayanlar yetkililerden çözüm isterken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Eyüpsultan'da kolonları patlayan 5 katlı bina havadan görüntülendi. Mühürlenen binada yaşayan vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden vatadaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, binadaki vatandaşlar tahliye edilerek mühürlenmişti. Ekiplerin incelemesi sürerken, kolonları patlayan bina havadan görüntülendi.

Binada dairesi olan Cengiz Evyapan, "Benim evim 150-200 metre aşağıda. Arkadaşlarımızla burada doğduk büyüdük, temas içindeyiz. Burada ikamet eden bir komşumuzun kızının yatak odasından doğru bir patlama olmuş. Bir çatırtıyla uyanmış. Ondan sonra bir dökülme olmuş. Bu kızcağız da fotoğrafları ekiplere attı. Buraya gelip binayı mühürlediler. Tamamen boşaltıldı. Kentsel dönüşüm süreci başladı diye kabul ediyoruz. Az önce belediyeden geldik. Orada bazı prosedürleri öğrendik, bazı müracaatlarda bulunduk. Onların bize gösterdiği yol dahilinde ilerleyeceğiz, ilerlemeye çalışacağız" dedi.

"Binayı mühürlediler.

Bina sakini 63 yaşındaki Fehime Arslan, "Üçüncü kattaki arkadaşımın kolonu patlıyor. Korkuyorlar anne kız olarak. Sabah belediyeyi arıyorlar. Mühendisler geliyor. Ondan sonra geliyorlar. İnceliyorlar, kolonların patladığını söylüyorlar. Öyle birden oldu. Daha önce evimizde hiçbir şey yoktu. Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Mühürlediler. Bu akşam burada kalamazsınız. Özel eşyalarınızı alıyorsunuz. Kalacak yerim yok. Eşimle beraber çalıştığım yerde kalıyorum. Oğlumu başka yere yolladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EyüpsultanGüvenlik3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
13:41
Gerçek dostluğun fotoğrafı Engelleri birlikte aşıyorlar
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar
13:27
Ödenmeyen GSS primleri silinecek: Torba yasa teklifi yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsıyor
Ödenmeyen GSS primleri silinecek: Torba yasa teklifi yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsıyor
13:18
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
13:06
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 13:45:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi, sakinler çözüm bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei