Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi, sakinler çözüm bekliyor

Eyüpsultan'da kolonları patlayan 5 katlı bina havadan görüntülendi. Mühürlenen binada yaşayan vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden vatadaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, binadaki vatandaşlar tahliye edilerek mühürlenmişti. Ekiplerin incelemesi sürerken, kolonları patlayan bina havadan görüntülendi.

Binada dairesi olan Cengiz Evyapan, "Benim evim 150-200 metre aşağıda. Arkadaşlarımızla burada doğduk büyüdük, temas içindeyiz. Burada ikamet eden bir komşumuzun kızının yatak odasından doğru bir patlama olmuş. Bir çatırtıyla uyanmış. Ondan sonra bir dökülme olmuş. Bu kızcağız da fotoğrafları ekiplere attı. Buraya gelip binayı mühürlediler. Tamamen boşaltıldı. Kentsel dönüşüm süreci başladı diye kabul ediyoruz. Az önce belediyeden geldik. Orada bazı prosedürleri öğrendik, bazı müracaatlarda bulunduk. Onların bize gösterdiği yol dahilinde ilerleyeceğiz, ilerlemeye çalışacağız" dedi.

"Binayı mühürlediler.

Bina sakini 63 yaşındaki Fehime Arslan, "Üçüncü kattaki arkadaşımın kolonu patlıyor. Korkuyorlar anne kız olarak. Sabah belediyeyi arıyorlar. Mühendisler geliyor. Ondan sonra geliyorlar. İnceliyorlar, kolonların patladığını söylüyorlar. Öyle birden oldu. Daha önce evimizde hiçbir şey yoktu. Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Mühürlediler. Bu akşam burada kalamazsınız. Özel eşyalarınızı alıyorsunuz. Kalacak yerim yok. Eşimle beraber çalıştığım yerde kalıyorum. Oğlumu başka yere yolladım" şeklinde konuştu.