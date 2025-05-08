Eyüpsultan'da Anaokulunda İhmal İddiası

Eyüpsultan'da anaokulda ihmal iddiası: Duvardan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da özel bir anaokulun duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yaralanan çocuğun babası, okulun önlemleri almayarak ihmalde bulunduğunu iddia etti. Çocuğun görüştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 2 Nisan günü Eyüpsultan'da bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki B.E.K., eğitim gördüğü anaokulun bahçesinden oynarken demir korkuluğu olmayan duvarın üzerine çıktı. Küçük çocuk ardından dengesini kaybedip yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören okul çalışanları, iddiaya göre aileyi arayıp, çocuğun salıncaktan yere düştüğü söyledi. Bunun üzerine harekete geçen aile, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına çocuğun yüzünde yaralandığı tespit edildi. 5 yaşındaki çocuklarının düştüğüne inanamayan anne ve baba, olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı ve ardından anaokulunda şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Oğlunuz okuldayken kaza geçirdi diye bilgi geldi"

Yaşanan olayı anlatan baba Cihan Kuvvet, "Buradan bir telefon geldi. Oğlunuz okuldayken kaza geçirdi diye bilgi geldi. Ben iş yerimden çıkıp buraya geldim. Çocuğu görür görmez hastaneye gittik. Hastanede müdahale edildi. Çocuğum 5 saat müşahede altında kaldı. Ondan sonra biz olayı araştırdık, 'bu nasıl bir düşmedir', dedik. Bize net bir bilgi verilmedi. Cuma günü kamera kayıtlarını istedik, vermediler" dedi.

"Pazartesi olayı izlediğimizde çocuğun buraya düşüp kendi başına çıkmaya çalıştığını gördük"

Anaokulunun kendilerine yanlış bilgi verdiğini iddia Kuvvet, "Öğretmene sorduğumuzda pazartesi görünce izleyeceğimizi söylediler. Akşamında eşimle buraya gelerek buranın kaynak olmadığını, demirin buraya görsel amaçlı konduğunu gördük. Öğretmenlere bunu sorduğumuzda pazartesi görünce izleyeceksiniz dediler. Pazartesi olayı izlediğimizde de çocuğun buraya düşüp kendi başına çıkmaya çalıştığını gördük. Çocuğumun ağlama sesini duyarak o şekilde oradan alıyorlar. 'Çocuğumunuz oynarken kaydıraktan düştü' dediler. Orada kauçuk bir zemin var. Biz oraya düştüğünü düşündük" şeklinde konuştu.

"Okul çocuğun kusurlu olduğunu söyledi"

Okulun, üstüne sorumluluk almadığını söyleyen baba Kuvvet, "Yarayı gördüğümüzde öyle bir durum olacağına kanaat getirmedik. Çocuğun alnında ve suratında derin bir yara ile tahribatlar vardı. Burnunun üstünde, gözünde morluklar oluşmaya başladı. Pazartesi günü konuyu okul yöneticileriyle paylaştık. Okul kamerasından da izlediğimiz zaman durumu okul bize şunu söyledi. Bu bizim ihmalimiz değil tamamen çocuk kusurlu. Çocuğumun okul kaydını buradan sildirdik" ifadelerini kullandı.