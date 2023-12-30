Eyüpsultan'da aracın akaryakıt istasyonuna daldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay 28 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre kadın sürücü S.T., 34 DU 6891 plakalı lüks aracıyla cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isterken fren yerine gaza basarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Kazada kimse yaralanmazken, pompaya çarpan araçta yangın çıkmıştı. Araç olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüştü.

Kadın sürücü S.T.'nin akaryakıt istasyonuna daldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere aracın hızla pompaya çarptığı ve ardından alevlerin yükseldiği anlar yansıdı. Öte yandan S.T. hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.