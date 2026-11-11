Eyüpsultan\'da gecekonduda çıkan yangında ölen 70 yaşındaki kişinin kimliği belirlendi

İstanbul Eyüpsultan'da dün gece bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Yangında kardeşini kaybeden Sebahattin Türeyen, yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığını söyleyerek, "Kendisi uyuyormuş, yangın başlayınca seslenmişler ama o herhalde ateş ve dumanla birlikte sersemlemiş, konuşamamış" dedi.

Yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden kişinin Derya Türeyen (70) olduğu tespit edildi. İşlemler için Adli Tıp Kurumu morguna gelen Türeyen'in ağabeyi Sebahattin Türeyen, "İtfaiyeler yangın başlayınca gelmişler. Ama 2 saat uğraşından sonra ev kül olmuş yanmış, kurtaramamışlar. Camları kırmak istemişler, demir varmış kıramamışlar. Müstakil bir ev. Elektrik sobası devrilmiş. Uyuyormuş. Yangın başlayınca seslenmişler 'cama doğru gel' diye ama o herhalde ateş ve dumanla birlikte sersemlemiş, konuşamamış. Kendisi hiçbir iş yapmıyor. 65 yaş aylığıyla geçiniyordu. Teyzemin kızı ona her gün yemek veriyordu. Annemin tarafından yerleri vardı, onları biz satışa çıkardık. Hak sahiplerinin hepsine hakkını verdiler, o da aldı. Biz 4 kişi annemin yerlerinden 128 bin lira falan aldık. Anneden kalan 60 bin lira evle birlikte yanıp kül oldu. En son 1.5 ay önce yüz yüze görüştük. Evde tek başına kalıyordu. Kimseye muhtaç değildi. Kendi başına yaşıyordu" dedi.