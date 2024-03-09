Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un aracında bulundu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un aracında bulundu

Eyüpsultan\'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok\'un aracında bulundu

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan mağdurlardan birinin telefonunun kaybolması üzerine inceleme başlattı. Telefon, kazaya tanık olan bir kişi tarafından alınarak site duvarının üzerine bırakılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda telefon, kazaya neden olan sürücünün annesi tarafından alınmış ve Yazar Eylem Tok'un aracına konulmuştu. Telefon, daha sonra emniyete teslim edildi.

09.03.2024 02:40  Güncelleme: 02:40
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Eyüpsultan'da lüks aracıyla 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki T.C'nin karıştığı kazada yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlattı. Olayda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un aracında bulundu - Son Dakika

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