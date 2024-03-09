Eyüpsultan'da lüks aracıyla 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki T.C'nin karıştığı kazada yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlattı. Olayda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.
Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu tespit etti.
Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un aracında bulundu - Son Dakika
Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen 17 şüpheli cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili olarak mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasını ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırdı. Duruşma 24 Mayıs tarihine ertelendi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan kum ocağı önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Tosya-Kastamonu karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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