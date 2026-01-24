İBB'ye bağlı kreşte yaşananlar ilişkin ifade veren mağdur çocuk: "Bir arkadaşımı sadece dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti" - Son Dakika
İBB'ye bağlı kreşte yaşananlar ilişkin ifade veren mağdur çocuk: "Bir arkadaşımı sadece dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti"

24.01.2026 09:24
Eyüpsultan'daki İBB'ye bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde bir çocuğun darp ve cinsel istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada Savcılığın sevk yazısındaki detaylar dikkat çekti. Çocuğun ifadesinin geçerliliği ve güvenilirliği üzerine yapılan değerlendirmelerde cinsel iddialara dair bilgi sahibi olmasının olağan akışa aykırı olduğu belirtildi.

Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca adli görüşmeci tarafından çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunun ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun söylendiği aktarıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025'in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'de Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi yer aldı. Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Özkan D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi. Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.

Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.

Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

