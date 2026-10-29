Ezine'de yakalanan 1'i çocuk 31 kaçak göçmen Ayvacık'taki merkeze teslim edildi - Son Dakika
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Ezine'de yakalanan 1'i çocuk 31 kaçak göçmen Ayvacık'taki merkeze teslim edildi

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Ezine\'de yakalanan 1\'i çocuk 31 kaçak göçmen Ayvacık\'taki merkeze teslim edildi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında sahil güvenlik ve polis ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmada 1'i çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 1'i çocuk olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikÇanakkale3. SayfaAyvacıkGüncelGöçmenÇocukPolisEzineSon Dakika

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SON DAKİKA: Ezine'de yakalanan 1'i çocuk 31 kaçak göçmen Ayvacık'taki merkeze teslim edildi - Son Dakika
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