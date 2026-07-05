Ezine Hastanesinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Ezine Hastanesinde Bebek Cesedi Bulundu

Ezine Hastanesinde Bebek Cesedi Bulundu
05.07.2026 15:18
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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki hastanede, tuvaletteki poşette yenidoğan bebek cesedi bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hastane tuvaletinde poşet içinde erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin erkek tuvaletinde bir poşet içerisinde, yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.

Yenidoğan erkek bebeğin yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği ileri sürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yenidoğan, Çanakkale, 3. Sayfa, Sağlık, Bebek, Ezine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ezine Hastanesinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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