Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı

Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı
09.06.2025 23:40
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Antalya'da 40 metrelik falezlerden suya atlayan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı, tedavi altında.

Antalya'da gençlerin heyecan ve şov amacıyla 40 metrelik falezlerin üst kısmına çıkarak denize yaptıkları atlayış kötü sonuçlandı. Kontrolsüz şekilde suya atlayan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Antalya'da özellikle yaz aylarında Konyaaltı Sahilinde adrenalin ve heyecan arayan gençlerin hayatlarını hiçe sayarak şov amacıyla yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirve noktasına çıkarak denize yaptıkları atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken zaman zamanda geri dönüşü imkansız sonuçlara neden oluyor. Akşam saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda bayram tatilinin son gününde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahiline gelen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Al M. bir süre arkadaşları ile birlikte sahilde yüzdükten sonra birlikte yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç noktasına çıktı.

Kendini boşluğa bıraktı, ağır yaralandı

Burada bir süre arkadaşları ile şakalaşan Mohammad kendisini boşluğa bıraktı. Kontrolsüz bir şekilde atlayan genç karnının üzerine suya çakıldı. Hareketsiz bir şekilde su yüzeyinde kalan gencin yardımına o sırada sahilde bulunan vatandaşlar yetişti. Bu sırada durumun 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından bilinci kapalı bir şekilde güçlükle sahile çıkartılan gence olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kalbi duran ve su yutan genç ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden hayata döndürülerek ağır yaralı olarak ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Yardımına vatandaşlar koştu

Olay anında sahilde bulunan ve gencin falezlerden atlayışına şahit olan Adnan Kayapınar, "Suyun üzerinde karnının üzerine düştü. Direk dibe battı. Çevredeki arkadaşlar sudan çıkardı. Sudan çıkardıklarında baygındı, yüzü sararmıştı. Büyük kayaların en üstünden karın üstüne atladı. Çok fazla kişi yardım etmek istedi. Ambulans geldi kalp masajı yaptılar" dedi.

Yaşananlara şahit olan Samet Efe Sartaş ise, "Çocuk bir süre suyun üzerinde kaldı. Kimse çıkartamadı, sonra yardıma koşanlar sudan çıkardılar. Ambulans geldi kalp masajı yaptılar. Az önce başka bir çocuk yine atladı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Falezlerden Atlayan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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