Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Fatih Altaylı\'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
23.06.2025 10:32
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'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Altaylı ifadesinde, "Videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur" dedi.

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CUMHURBAŞKANINA TEHDİT OLUŞTURACAK BİR BEYANIM YOKTUR"

Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Altaylı'nın Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde ulaşıldı. Altaylı ifadesinde, "Söz konusu videoda, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim. Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan bilim insanları tarafından da defalarca söylenmiştir. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim" dedi.

"TARİHSEL BİLGİ VERDİĞİM VİDEODUR"

İfadesinin devamında Altaylı, "Savcılık makamına sunmuş olduğum USB içerisinde bulunan videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur. Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir. Bu suçlamalar ile daha önce herhangi bir adli soruşturma yada kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna Han:
    bunda ne var arkadaş tarihte olmuş bir örnek bu kadar korkulur mu işine gelmeyeni at içeri ne güzel İstanbul be bu durum hoşuna gidecek ahmaklar çıkacak şimdi ne yazık ki huk hukuk adalette geri gidiyoruz farkında değiller cumhur başkanıni Trump tehdit ediyor baş kaldırın da göreyim 33 24 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    hatasız kul dahi olunamiyorken görevi Cumhurbaşkanı olan bir faniyi eleştirmek neden suç sayılıyor ??? 21 16 Yanıtla
  • Musti5201:
    git İngiltere’de kralı eleştir 13 6 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    gazını alır çıkarırlar 8 7 Yanıtla
  • Acelexi72:
    söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, bu sözde sıkıntı yok, ama önce reisin gitmesi lazım diyip söylersen tabiki anlam yüklenir 6 1 Yanıtla
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