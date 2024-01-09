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Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Fatih Camii'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda imam ve bir kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camii\'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
09.01.2024 - 18:27,
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Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camii'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıktaki işlemleri de biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Camii'nde İmam ve Bir Kişiye Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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